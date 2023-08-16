ЦВК визнала Миколу Тараріна обраним нардепом України замість “слуги народу” Холодова

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом України замість “слуги народу” Андрія Холодова, який з січня 2023 року не повертався до України, а живе з сім’єю на Кіпрі, де у нього є маєток.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

“До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Відповідно до даних ЦВК, Тарарін Микола Олександрович народився 24 квітня 1979 року, у 2019 році працював адвокатом в ТОВ ЮФ "Гелон". Має вищу освіту.

На сайті ГО "Рух ЧЕСНО" стверджується, що він закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

У 2015 році Тарарін отримав від Ради адвокатів Київської області.

На момент балотування у 2019 році Тарарін працював у юридичній фірмі "Гелон", яка, за даними "Руху ЧЕСНО", представляла й інтереси студії "Квартал 95".

Нагадаємо, 9 серпня Верховна Рада України на засіданні 9 серпня позбавила повноважень за власною заявою народного депутата фракції «Слуга народу» Андрія Холодова.

28 липня журналісти програми «Схеми» повідомили, що Андрій Холодов у січні 2023 року виїхав з України й відтоді не повертався. Імовірно, він може жити у своєму маєтку на Кіпрі або у Відні, де його дружина будує бізнес у б'юті-індустрії. За інформацією ЗМІ, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Уранці того дня він на автомобілі Mercedes GLS 450 перетнув кордон через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. До цього нардеп виїжджав за кордон 17 грудня, а потім повернувся 11 січня і пробув в Україні 10 днів.