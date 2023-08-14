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Кличко зустрівся з міністром фінансів Німеччини

Обговорювали подальшу підтримку України.

Кличко зустрівся з міністром фінансів Німеччини
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою Федерального міністерства фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Обговорювалася допомога Україні у придбанні необхідної зброї. Про це повідомив у телеграм-каналі Віталій Кличко. 

«Зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув сьогодні до Києва. Обговорили ситуацію в Україні й Києві та подальшу підтримку боротьби України проти російського агресора. Зокрема, йшлося про фінансову та допомогу в поставках зброї», - повідомив Кличко.

Він наголосив, що зброя потрібна Україні терміново.

«Я підкреслив, що Україна гостро потребує необхідного озброєння. Це і системи ППО, і далекобійна зброя. І ми розраховуємо на розуміння ситуації нашими партнерами, що зволікати не можна!» - заявив Віталій Кличко.

За його словами, Лінднер запевнив у подальшій підтримці нашої країни. 

«Крістіан Лінднер зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу - зробити все, щоб Україна перемогла в війні, яку розвʼязала росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою».

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка видатки міського бюджету на допомогу ЗСУ збільшено до 5 млрд грн. Виділені кошти спрямовуються, зокрема, на придбання дронів та антидронових засобів.

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