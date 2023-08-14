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Міністр фінансів Німеччини приїхав до Києва

Крістіан Лінднер проведе переговори з керівництвом країни.

Міністр фінансів Німеччини приїхав до Києва
Крістіан Лінднер
Фото: ЕРА/UPG

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прибув до Києва вранці 14 серпня.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Це його перший візит до української столиці з початку повномасштабної війни.

"Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер прибув до Києва у понеділок вранці для політичних переговорів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Києві в німецького урядовця заплановані політичні переговори.

У повідомленні Міністерствіа фінансів Німеччини в Twitter підтвердили візит Лінднера в Україну.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Ми хочемо обговорити конкретно, як федеральне міністерство фінансів може підтримати Україну", - сказав міністр на початку візиту.

Нагадаємо, днями Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема дві пускові установки до ЗРК Patriot. У липні Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.

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