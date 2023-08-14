Міністр фінансів Німеччини приїхав до Києва

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прибув до Києва вранці 14 серпня.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Це його перший візит до української столиці з початку повномасштабної війни.

"Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер прибув до Києва у понеділок вранці для політичних переговорів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Києві в німецького урядовця заплановані політичні переговори.

У повідомленні Міністерствіа фінансів Німеччини в Twitter підтвердили візит Лінднера в Україну.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Ми хочемо обговорити конкретно, як федеральне міністерство фінансів може підтримати Україну", - сказав міністр на початку візиту.

Wir stehen an der Seite der #Ukraine, Schulter an Schulter, sagt Minister @c_lindner zu Beginn seines Besuchs in #Kiew. Werden heute auch den Blick in die Zukunft richten. Wollen ganz konkret besprechen, wie das Bundesfinanzministerium die ukrainische Seite unterstützen kann. pic.twitter.com/LetK2WAHKH — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 14, 2023

Нагадаємо, днями Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема дві пускові установки до ЗРК Patriot. У липні Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.