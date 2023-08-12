Шестеро людей загинули після того, як човен з мігрантами, який намагався перетнути Ла-Манш із Франції до Британії, перекинувся вранці 12 серпня. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, пише Reuters із посиланням на дані французьких чиновників.

Французькі та британські рятувальні човни врятували майже 60 мігрантів і доставили їх до берегів Франції чи Великобританії.

Пошуково-рятувальні операції тривають.

Місцевий мер Франк Дерсін повідомив, що масштабна рятувальна операція була розпочата близько 6 години ранку, коли десятки човнів з мігрантами намагалися одночасно переправитися через протоку.

Ла-Манш між Францією та Британією є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі, а течії сильні, тому переправа на невеликих човнах небезпечна.

При цьому ті, хто займаються переправлянням мігрантів, зазвичай перевантажують хиткі шлюпки.

Урядові дані Великої Британії показують, що цього року кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш, становить понад 16 000, причому понад 1100 людей прибули лише за останній тиждень.

У листопаді 2021 року 27 мігрантів загинули через те, що їхня шлюпка почала випускати повітря. Ця трагедія стала найбільшою в історії за участю мігрантів у Ла-Манші.

У Середземному морі трапляються частіші та смертоносні катастрофи. В суботу там врятували 76 мігрантів з перевантаженого дерев’яного човна. За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року в водах цього моря загинули або пропали безвісти понад 22 000 людей.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія уклала угоду з Туреччиною, щоб уповільнити потік нелегальних іммігрантів, які проходять через середземноморську країну на шляху до Європи. Угода передбачає спільні поліцейські операції проти контрабандистів.