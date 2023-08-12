США відкриті до навчань українських пілотів на F-16 на своїй території, - Кірбі

"Ми працюємо з нашими європейськими партнерами, ви згадали про Данію та Нідерланди, щоб розробити навчальну програму".

США відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто".

Про це на брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах", - сказав Кірбі.

Він нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам.

"І причина того, чому ми робимо це, є складовою ширших зусиль, щоб переконатися, що ми продовжуємо покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі," - зазначив Кірбі.

Водночас він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.

Представник Білого дому зауважив, що процес отримання Україною F-16 буде багатоетапним, і США прагнуть допомогти союзникам "просувати цей процес настільки швидко, наскільки це можливо".

"Ми працюємо з нашими європейськими партнерами, ви згадали про Данію та Нідерланди, щоб розробити навчальну програму, яку українські пілоти зможуть розпочати. Ця робота ще триває. Ми продовжуємо підтримувати зв’язок із нашими європейськими партнерами щодо розробки навчального плану. І є англомовний компонент, який ми не можемо ігнорувати, тому що всі технічні посібники - англомовні, а також усі елементи керування всередині літака - англомовні, тому пілоту потрібно мати принаймні певні базові знання мови, щоб мати можливість просто потрапити туди та літати," - пояснив Кірбі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що цього місяця почнеться тренування українських пілотів на F-16. За даними The Washington Post, перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на F-16 американського виробництва раніше наступного літа.

В кінці липня видання Politico повідомляло, що західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів на F-16. На той час у ЄС висловили сподівання, що навчання може розпочатися цього літа.