Байден запросив у Конгресу ще понад $20 млрд для України

Президент США Джо Байден просить у Конгресу виділити ще $40 млрд доларів термінового фінансування. З них 13 млрд доларів мають призначатися на військову допомогу Україні, пише Politico із посиланням на двох осіб, що ознайомились із запитом.

Загалом на повʼязані з Україною потреби передбачено більше половини запитуваної суми – близько 24 млрд доларів. Ще 12 млрд – для поповнення федерального фонду допомоги постраждалим від стихійних лих, а чотири мільядри – на вирішення проблем на південному кордоні, зокрема допомогу мігрантам.

Частина пропозиції в розмірі 13,1 мільярда доларів включає ще 9,5 мільярда доларів на військові потреби, щоб прискорити поповнення запасів зброї та обладнання, які відправляються на лінію фронту. 3,6 мільярда доларів – на військову, розвідувальну та іншу підтримку України.

Байден також просить 8,5 мільярда доларів для Держдепартаменту та USAID, включаючи 7,3 мільярда доларів на економічну, гуманітарну та безпекову допомогу для України та інших постраждалих країн.

Представники адміністрації заявили, що ця пропозиція спрямована на задоволення потреб України в першому кварталі нового фінансового року, який починається в жовтні, додавши, що наявного фінансування до цього часу вистачить.

"Ми не будемо соромитися повернення до Конгресу після першого кварталу наступного року, якщо будемо відчувати, що нам потрібно це зробити. Це справді... найкраща оцінка, яку ми можемо придумати щодо того, що, на нашу думку, нам знадобиться для підтримки України, принаймні протягом перших трьох місяців року", – заявив журналістам високопосадовець адміністрації, який побажав залишитися анонімним.

Прохання Байдена посилить і без того важку боротьбу за державне фінансування, що розгорнеться у США цієї осені. Законодавці обох партій підтримують додаткову допомогу Україні, але стійкі консерватори в обох палатах парламенту, особливо в Палаті представників, категорично проти того, щоб дати Україні ще коштів без повнішого звіту про те, як було витрачено 43 мільярди доларів допомоги, що вже були виділені країні.

"Однак як допомога Україні, так і ліквідація наслідків стихійних лих користуються двопартійною підтримкою, і ці кошти можуть допомогти підкріпити підтримку законопроєкту про тимчасові витрати, який допоможе уникнути припинення роботи уряду в жовтні", – зазначили в Politico.

На даний момент на рахунку Пентагону залишилося близько 6,2 мільярда доларів для відправки існуючого обладнання зі складів США в Україну та ще 2,2 мільярда доларів для укладення контракту на зброю та обладнання для подальших поставок. Цих грошей, ймовірно, вистачить до початку осені, враховуючи поточні витрати США, а це означає, що незабаром потрібно буде запровадити новий пакет, щоб Україна могла планувати операції протягом зими.