У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Унаслідок атаки ворожих безпілотників зруйнована нафтобаза на Рівненщині
Унаслідок атаки ворожих безпілотників зруйнована нафтобаза на Рівненщині
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Таврійському напрямку росіяни втратили 279 військових, - Тарнавський

Артилерійські підрозділи ЗСУ протягом доби виконали 1678 вогневих завдань.

За добу на Таврійському напрямку росіяни втратили 279 військових, - Тарнавський
Фото: mukachevo.net

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу ліквідували 73 окупанти, а поранили 206, також знищено 18 одиниць військової техніки росіян.

Про це повідомив у Telegram командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1678 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 279 осіб (загинули – 73, поранені – 206)", - написав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За інформацією Тарнавського, за добу також знищено 18 од. військової техніки противника, зокрема чотири танки, шість ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, один безпілотник, три одиниці автомобільної техніки, а також один склад боєприпасів, пункт управління БпЛА та логістичний центр.

Нагадаємо, ЗСУ за добу 9 серпя на Таврійському напрямку ЗСУ виконали 1545 вогневих завдань. Тоді армія РФ за добу втратила загиблими 93 військових та ще 150 пораненими. Одного окупанта українські військові взяли в полон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies