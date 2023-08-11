За добу на Таврійському напрямку росіяни втратили 279 військових, - Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу ліквідували 73 окупанти, а поранили 206, також знищено 18 одиниць військової техніки росіян.

Про це повідомив у Telegram командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1678 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 279 осіб (загинули – 73, поранені – 206)", - написав він.

За інформацією Тарнавського, за добу також знищено 18 од. військової техніки противника, зокрема чотири танки, шість ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, один безпілотник, три одиниці автомобільної техніки, а також один склад боєприпасів, пункт управління БпЛА та логістичний центр.

Нагадаємо, ЗСУ за добу 9 серпя на Таврійському напрямку ЗСУ виконали 1545 вогневих завдань. Тоді армія РФ за добу втратила загиблими 93 військових та ще 150 пораненими. Одного окупанта українські військові взяли в полон.