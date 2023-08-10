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Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Данії

Еллеман-Єнсен повідомив про нещодавно схвалений пакет фінансової допомоги Україні в розмірі до € 40 млн.

Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Данії

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Данії Якобом Еллеманом-Єнсеном.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Сьогодні у мене відбулася важлива телефонна розмова з віце-прем’єром і міністром оборони Данії- Якобом Еллеманом-Єнсеном. Я привітав його з призначенням на посаду віце-прем’єр-міністра, міністра оборони Данії. Він повідомив мені про нещодавно схвалений пакет фінансової допомоги в розмірі до € 40 млн для військових потреб України", –  написав міністр оборони.

Резніков зазначив, що наразі важливо, щоб Україна продовжувала співпрацю з Данією.

Нагадаємо, в кінці червня повідомлялося, що Данія планує виділити новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд крон.

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