Зловмисникові загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Одеській області правоохоронці викрили депутата та голову однієї з районних рад у крадіжці майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу вартістю понад два мільйони гривень.

Про це йдеться на сайті поліції Одещини.

Фігуранта затримали і повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Правоохоронці встановили: чоловік, довідавшись про появу в одному із одеських яхт-клубів швидкісного катера з двома підвісними двигунами у комплекті та автомобільним причепом, які належали Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, вирішив викрасти їх", - розповіли в поліції.

Зловмисник умовив інспектора Держекоінспекції вивезти майно за місто (на територію рибацького комплексу), нібито задля збереження під час війни. А щоб створити видимість правомірності своїх дій фігурант підшукав паспорт громадянина України, який власник свого часу втратив, скористався ним на контрольно-пропускному пункті і залишив розписку в отриманні держмайна. При цьому вказав анкетні дані, які належали іншій людині.

Вивізши катер з Одеси та розпорядившись ним на свій розсуд, зловмисник завдав Державній екологічній інспекції збиток на загальну суму понад 2 690 000 гривень, зазначили в поліції.

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та арешту майна.

Нагадаємо, нині прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника голови Одеської обласної державної адміністрації та його спільників, яких викрили на хабарі.

Напередодні Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату Олександру Дубінському у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.