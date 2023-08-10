Підозрюваний діяв в інтересах свого батька. У 2023 році між батьком підозрюваного та місцевим депутатом виник конфлікт з приводу продовження строку дії договорів оренди землі.

Сина екснардепа-”регіонала” затримали за підготовку до вбивства депутата місцевої ради на Вінниччині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру ексдепутату міськради на Вінничині від забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який організував закінчений замах на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрюваний діяв в інтересах свого батька – колишнього народного депутата України VII скликання, члена фракції "Партії Регіонів", а сьогодні – депутата однієї з місцевих рад Вінницької області, який обирався від забороненої в Україні проросійської політичної партії ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення РФ він виїхав з України.

У 2023 році між батьком підозрюваного та місцевим депутатом виник конфлікт з приводу продовження строку дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок, а також позбавлення батька повноважень депутата місцевої ради.

Підозрюваний вирішив "допомогти" батьку у вирішенні його бізнесових питань та організував вбивство цього депутата місцевої ради.

З метою вчинення умисного вбивства він звернувся до двох своїх знайомих. Ті в подальшому мали залучити безпосередніх виконавців злочину та у Києві вбити депутата. За це підозрюваний пообіцяв їм заплатити 8500 доларів США.

У ході спецоперації правоохоронці імітували вбивство місцевого депутата, зробили фото, які посередник продемонстрував замовнику.

Правоохоронці затримали організатора після передачі коштів.

Проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі підозрюваного, а також у можливих співучасників злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється причетність його батька до вчинення злочину.

Нагадаємо, у липні поліція повідомила, що директор інвестфонду вбив ексбанкіра та спалив його тіло. Слідство встановило, що перед вбивством чоловіки разом вживали алкоголь. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті.