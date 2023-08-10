У РФ посилили боротьбу з VPN-сервісами для обмеження доступу громадян до об’єктивної інформації, – Міноборони Британії

Окрім посилення технічних збоїв, російська влада також розпочала інформаційну кампанію проти використання VPN-сервісів.

Російська влада посилила боротьбу з VPN-сервісами для обмеження доступу своїх громадян до об’єктивної інформації.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

“Протягом останнього тижня російська влада, ймовірно, посилила свої поточні зусилля з перешкоджання доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж (VPN). Звіти свідчать про те, що багато з найпопулярніших VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність і обходити державну цензуру. VPN надзвичайно популярні в Росії, попри незаконність з 2017 року. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до об’єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні.

Також повідомляється, що VPN, ймовірно, представляють собою найбільшу загрозу для спроб російської держави всеосяжного внутрішнього контролю над інформацією.

Окрім посилення технічних збоїв, російська влада також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись залякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що вони піддають свої особисті дані ризику.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fEx1vfY2FC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 10, 2023

Нагадаємо, нещодавно ЄС застосував санкції щодо фізичних і юридичних осіб із РФ, які поширюють російську дезінформацію.