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Учора ворог обстрілював керованими авіабомбами п’ять районів Харківщини

Поранені чоловік та жінка.

Учора ворог обстрілював керованими авіабомбами п’ять районів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 9 серпня, росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Фото: Олег Синєгубов

Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

Опівночі ворог завдав удару по місту Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок.

Фото: Олег Синєгубов

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Нагадаємо, останнім часом ворог помітно посилив обстріли міст та сіл Харківщини, що наближені до лінії фронту. Тому із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

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