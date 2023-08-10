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Окупанти обстріляли з важкої артилерії три громади Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Окупанти обстріляли з важкої артилерії три громади Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Уночі 10 серпня ворог бив з важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За його словами, постраждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 

Унаслідок ворожої агресії пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід. Загиблих та поранених немає. 

Рятувальники продовжують обстеження територій, уточнюють наслідки обстрілів.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, вчора тричі за день росіяни обстрілювали Нікопольщину. Через ворожі атаки пошкоджені три гаражі та два газопроводи. Минулося без жертв. 

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