Уночі 10 серпня ворог бив з важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, постраждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Унаслідок ворожої агресії пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід. Загиблих та поранених немає.
Рятувальники продовжують обстеження територій, уточнюють наслідки обстрілів.
Нагадаємо, вчора тричі за день росіяни обстрілювали Нікопольщину. Через ворожі атаки пошкоджені три гаражі та два газопроводи. Минулося без жертв.