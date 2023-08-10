Люди не постраждали.

Уночі 10 серпня ворог бив з важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, постраждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок ворожої агресії пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід. Загиблих та поранених немає.

Рятувальники продовжують обстеження територій, уточнюють наслідки обстрілів.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вчора тричі за день росіяни обстрілювали Нікопольщину. Через ворожі атаки пошкоджені три гаражі та два газопроводи. Минулося без жертв.