У Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Москву та Крим

Наслідки атаки дронів на Москву в травні 2023 року. Ілюстративне фото

Міноборони РФ повідомило, що цієї ночі 11 дронів-камікадзе намагалися атакувати Севастополь в окупованому Криму, але нібито були знищені. Також 2 безпілотники були збиті у небі над Москвою.

"Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО було уражено 2 БПЛА, ще 9 придушено засобами радіоелектронної боротьби, які, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря", – йдеться у повідомленні російського Міноборони.

У відомстві також поінформували про нібито збиття вночі 10 серпня двох дронів, які летіли у бік Москви.

"Два БПЛА, що летіли у напрямку міста Москва, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області", – зазначили в оборонному відомстві та додали, що постраждалих та руйнувань немає.

Про атаку безпілотників на Москву також повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

"Вночі, близько 4-ї години ранку, ППО збила два ударних БпЛА, що летіли у бік міста. Один – у Калузькій області, інший – у районі ЦКАД (центральна кільцева автомобільна дорога – ред.)", – сказав він.

Нагадаємо, вчора зранку московська влада заявляла про атаку "бойових безпілотників" на столицю РФ. Мер Собянін стверджував, що дрони збили в районі Домодідова та Мінського шосе. Міноборони країни-агресора в атаці традиційно звинуватило "київський режим".

4 серпня в Криму в районі нафтобази в Феодосії лунали вибухи. Радник так званого голови Криму Олег Крючков заявив, що вночі працювала протиповітряна оборона.