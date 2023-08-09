Протягом дня росіяни 15 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 80 вибухів

Упродовж 9 серпня російська армія здійснила 15 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів). Великописарівська громада: здійснено гранатометні (19 вибухів) та мінометний (5 вибухів) обстріли. Крім того, росіяни гатили з артилерії (4 вибухи).
- Новослобідська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено 17 вибухів з гранатометів та 8 вибухів з міномету.
- Середино-Будська громада: був гранатометний обстріл громади – 15 вибухів.
Попередньо, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, вранці повідомлялося, що ворог обстріляв три населені пункти Сумської області.
Крім того, росіяни активно використовують ДРГ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною.