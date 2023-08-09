Протягом дня росіяни 15 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 80 вибухів

Попередньо, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Упродовж 9 серпня російська армія здійснила 15 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Краснопільська громада : ворог бив з мінометів (12 вибухів). Великописарівська громада: здійснено гранатометні (19 вибухів) та мінометний (5 вибухів) обстріли. Крім того, росіяни гатили з артилерії (4 вибухи).

: ворог бив з мінометів (12 вибухів). Великописарівська громада: здійснено гранатометні (19 вибухів) та мінометний (5 вибухів) обстріли. Крім того, росіяни гатили з артилерії (4 вибухи). Новослобідська громада : 9 мін скинув ворог на територію громади.

: 9 мін скинув ворог на територію громади. Білопільська громада : здійснено 17 вибухів з гранатометів та 8 вибухів з міномету.

: здійснено 17 вибухів з гранатометів та 8 вибухів з міномету. Середино-Будська громада: був гранатометний обстріл громади – 15 вибухів.

Попередньо, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що ворог обстріляв три населені пункти Сумської області.

Крім того, росіяни активно використовують ДРГ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною.