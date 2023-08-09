Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня росіяни 15 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 80 вибухів

Попередньо, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. 

Протягом дня росіяни 15 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 80 вибухів
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Упродовж 9 серпня російська армія здійснила 15 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів). Великописарівська громада: здійснено гранатометні (19 вибухів) та мінометний (5 вибухів) обстріли. Крім того, росіяни гатили з артилерії (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: здійснено 17 вибухів з гранатометів та 8 вибухів з міномету.
  • Середино-Будська громада: був гранатометний обстріл громади – 15 вибухів.

Попередньо, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що ворог обстріляв три населені пункти Сумської області.

Крім того, росіяни активно використовують ДРГ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies