У Києві на Оболоні сталася стрілянина, є поранений

У Києві на Оболоні сталася стрілянина - двоє чоловіків спершу побилися, а потім один дістав зброю і вистрілив.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, 9 серпня, до чергової частини Оболонського управління поліції зателефонував громадянин та повідомив, що на вулиці Йорданській він побачив двох чоловіків, між якими виникла бійка. Далі один з них дістав зброю і здійснив у бік потерпілого декілька пострілів, після чого з місця події втік. На виклик направили наряд патрульної поліції, спецпризначенців полку № 1, слідчо-оперативну групу та карету швидкої медичної допомоги", - розповіли правоохоронці.

Згодом нападника піймали і доставили його до територіального підрозділу поліції. Знаряддя злочину (попередньо, пістолет «Флобер»), вилучили.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) і відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Приморському районі Одеси невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Унаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

На Прикарпатті оголосили у розшук чоловіка, який влаштував стрілянину і поранив людину в Івано-Франківську.