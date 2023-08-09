ДБР скерувало до суду 15 обвинувальних актів щодо працівників військкоматів

Усього відкрито 112 справ. Вироків поки що немає.

Держбюро розслідувань уже скерувало до суду 15 обвинувальних актів, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування.

Про це у ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Укрінформ.

"Ми можемо сказати, що у 15 зі 112 наявних справ, у яких фігурують працівники ТЦК, уже завершені досудові розслідування, і ці обвинувальні акти направлені до суду. Тобто, справа буде по суті розглядатися у суді, і це означає, що наступним етапом буде винесення вироків. Наразі вироків поки що немає", - сказала вона.

У ДБР запропонували усім службовцям, які мають повноваження ухвалювати ті чи інші рішення, завжди зважувати: наприклад, заробити пару тисяч доларів чи сісти за ґрати на кілька років.

"Коли ми зважуємо це на терезах, то, я думаю, що усі високопосадовці зроблять правильний висновок і вибір - за свободу, за те, щоб докладати максимально зусиль для здобуття перемоги у цій війні і за законне виконання своїх обов’язків, за які вони офіційно отримують зарплату", - додала Сапьян.

Нагадаємо, правоохоронні органи продовжують викривати факти корупції серед посадовців військкоматів. Так, Державне бюро розслідувань затримало начальника Голосіївського військкомату у Києві − учасника масштабної схеми переправлення призовників за кордон. Чоловікам оформлювали пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби вартістю $10 тис.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ексочільник Запорізького обласного ТЦК). Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.

На Полтавщині піймали "на гарячому" керівника одного з районних військкоматів, який вимагав 70 тис. грн від власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.

Президент Володимир Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників.