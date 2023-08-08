Суд арештував ексочільника Запорізького обласного ТЦК у справі про нарахування “бойових” виплат своєму оточенню

Слідство встановило, що в результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ексочільник Запорізького обласного ТЦК). Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Стідство встановило, що у 2022 році, перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. В результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень.

Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ про особливо тяжкі злочини.

Воєнкому інкримінується перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше, 3 серпня, працівники ДБР повідомили йому про підозру та затримали. За місцями його роботи та проживання були проведені обшуки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перевірка воєнкомів виявила багато зловживань, відверто огидних.

Нещодавно СБУ викрила на корупції районного воєнкома Полтавщини і ексголову райради на Черкащині. За винагороду воєнком знімав з військового обліку авто, а колишній посадовець допомагав ухилянтам.