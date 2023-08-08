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Розвідники почали тестування нового українського безпілотника SpyGun у зоні бойових дій, - ГУР

Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню. 

Розвідники почали тестування нового українського безпілотника SpyGun у зоні бойових дій, - ГУР
Фото: ГУР МО

Після тилових випробувань новий український БПЛА SpyGun передали для тестування у зону бойових дій. Про це повідомляє ГУР МО. 

Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління. 

Зазначається, що завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора. 

  • Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
  • Максимальна висота польоту ― 1500 м.
  • Робоча висота ― 500-600 м.
  • Швидкість ― 90 км/год.
  • Камери ― курсова онлайн та GoPro.

Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій. БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи.

Нагадаємо, у липні видання Washington Post повідомило, що дрони зі штучним інтелектом мають великий вплив на успіх ЗСУ на полі бою. Інновації вплинуть на те, як світ використовуватиме дрони й вже після війни в Україні.

Раніше прем’єр-міністр України повідомив, що цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників дронів. Наразі це понад 40 компаній, які мають контракти з державою.

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