Розвідники почали тестування нового українського безпілотника SpyGun у зоні бойових дій, - ГУР

Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.

Після тилових випробувань новий український БПЛА SpyGun передали для тестування у зону бойових дій. Про це повідомляє ГУР МО.

Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління.

Зазначається, що завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Час польоту без посадки ― 120-160 хв.

Максимальна висота польоту ― 1500 м.

Робоча висота ― 500-600 м.

Швидкість ― 90 км/год.

Камери ― курсова онлайн та GoPro.

Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій. БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи.

Нагадаємо, у липні видання Washington Post повідомило, що дрони зі штучним інтелектом мають великий вплив на успіх ЗСУ на полі бою. Інновації вплинуть на те, як світ використовуватиме дрони й вже після війни в Україні.

Раніше прем’єр-міністр України повідомив, що цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників дронів. Наразі це понад 40 компаній, які мають контракти з державою.