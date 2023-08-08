Росіяни безуспішно намагалися наступати в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби, – речник Генерального штабу

Також росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Марʼїнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку продовжують наступальні дії південніше Бахмута. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Марʼїнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного", – зазначив він.

Ворог зазнає втрат, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

На Купʼянському та Лиманському напрямках оборонці стримують наступ ворога.

"Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої", – додав речник Генштабу.

Нагадаємо, учора Збройні сили знищили ще 560 окупантів, 10 танків та гелікоптер КА-52 ворога. Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабної війни з Україною склали 250 800 осіб.