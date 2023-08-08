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Одна людина загинула, 13 поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області

Одним із обстріляних обʼєктів став "Пункт незламності". 

Одна людина загинула, 13 поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби росіяни 68 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків і безпілотників. Одна людина загинула, 13 поранені. 

По Херсону ворог випустив 18 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю «Пункту незламності» у Херсоні", – зазначив він. 

Нагадаємо, що Херсон зазнає щоденних масованих обстрілів. 6 серпня росіяни після опівночі влучили в місті в багатоповерхівку. Менш ніж через годину вони влаштували новий обстріл. В ОВА інтенсифікацію ударів по вільній частині області повʼязують із тим, що на тимчасово окупованій ворогу вдалося поповнитися після втрат. 

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