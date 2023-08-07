За тиждень Росія використала проти ЗСУ півмільйона боєприпасів, - Маляр

Росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали проти Збройних сил України близько 500 тисяч боєприпасів за тиждень.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає LIGA.net.

Вона зазначила, що на південному напрямку наступ українських сил гальмується суцільним мінуванням і обстрілами з боку РФ.

"Вже протягом декількох тижнів ми фіксуємо дуже відчутне зростання кількості обстрілів на сході. Це просто шалені цифри. Якщо в понеділок я ще озвучувала цифру близько 8 000 обстрілів за тиждень, то цього понеділка це вже близько 9 000 за тиждень", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що складно точно порахувати, але приблизно це десь півмільйона боєприпасів, використаних росіянами за тиждень. Минулого тижня – близько 400 тисяч.

"Це означає, що вони намагаються цим суцільним артилерійським і мінометним вогнем зупинити наші війська", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, що за тиждень російські терористи застосували проти України 65 різних ракет та 178 ударних безпілотників, серед них – 87 "Шахедів".