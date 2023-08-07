Військові Збройних сил України продовжують навчання мистецтву міських боїв в рамках тренувальної місії у Великій Британії.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Операція "Інтерфлекс" - це тренувальна програма під керівництвом Великої Британії, спрямована на те, щоб навчати українських новобранців і зробити їх смертоносними та живучими солдатами. Британська армія передала українським солдатам "спеціалізований пакет" міської тактики, щоб розвивати їхні бойові можливості в міських умовах", – йдеться у повідомлені.

Фото: Міноборони Британії

Нагадаємо, що цього місяця почнеться тренування українських пілотів на F-16.