Цього місяця почнеться тренування українських пілотів на F-16, - Зеленський

Наразі необхідно працювати на сто відсотків із країнами, які мають літаки F-16.

Цього місяця українські пілоти почнуть тренування на винищувачах F-16.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Він зазначив, що необхідно працювати на сто відсотків із країнами, які мають літаки F-16 і які зможуть після навчання передати їх Україні.

“Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться”, - наголосив президент.

Як раніше повідомлялось, США все ще чекають, коли європейські держави представлять остаточний план навчання українських пілотів на винищувачах F-16.