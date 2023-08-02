Сили оборони знищили ворожий самохідний міномет "Тюльпан", який перебував на тимчасово окупованій території України.
Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.
Зазначається, що це спільна робота артилеристів 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 74-го окремого розвідувального батальйону.
Нагадаємо, що Сили оборони України знищили ворожу бойову машину на Куп'янському напрямку фронту.
На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць техніки російських загарбників, зокрема ТОС-1А “Сонцепьок”.