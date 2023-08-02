На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць технік и російських загарбників, зокрема ТОС-1А “Сонцепьок”.

Нагадаємо, що Сили оборони України знищили ворожу бойову машину на Куп'янському напрямку фронту.

Зазначається, що це спільна робота артилеристів 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 74-го окремого розвідувального батальйону.

Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.

Сили оборони знищили ворожий самохідний міномет "Тюльпан", який перебував на тимчасово окупованій території України.

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