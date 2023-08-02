Офіс генпрокурора підтверджує загибель 10 749 цивільних українців у війні з РФ

Офіс генерального прокурора має підтверджені дані по 10 749 загиблих цивільних особах і по 15 599 поранених із початку повномасштабної війни з РФ.

Про це поінформував керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов, передає Інтерфакс-Україна.

«Маємо підтвердження по 10 тис. 749 загиблих цивільних і 15 тис. 599 поранених. Із цієї кількості 499 загиблих – це діти, 1 тис. 90 дітей поранені. Розуміємо, що ці цифри – просто вершина айсбергу. Коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, що в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих», - сказав він.

За його словами, завжди буде певна кількість безвісти зниклих людей.

«Росіяни ж могли перепоховати, вивезти, а тіла ми не знайдемо. На жаль, такі випадки можуть бути», - вважає Бєлоусов.

Він поінформував, що завдяки партнерам України система ідентифікації покращилася в рази.

«Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК – це зараз неспівставне з тим, що ми мали раніше. Тому сподіваюся, що принаймні по тих тілах, що ми знайдемо, зможемо максимально ідентифікувати. Але будуть ті, яких треба буде шукати. Бо когось, може, вбили і вивезли в іншу країну, закопали в Росії чи в Білорусі», - зазначив представник Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що на звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли російські військові.