На звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, розстріляних російськими військовими

На звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли російські військові.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району правоохоронці ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові РФ.
Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.
Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, ООН підтвердила загибель 9 тисяч цивільних, у тому числі 500 дітей, у повномасштабній війні в Україні. Реальна кількість жертв може бути набагато вищою.