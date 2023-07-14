На звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, розстріляних російськими військовими

Загиблі – двоє чоловіків 20-ти та 34-х років.

На звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли російські військові.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району правоохоронці ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові РФ.

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ООН підтвердила загибель 9 тисяч цивільних, у тому числі 500 дітей, у повномасштабній війні в Україні. Реальна кількість жертв може бути набагато вищою.