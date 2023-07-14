Суд зобов’язав УПЦ (МП) звільнити Здвиженську церкву на Хмельниччині

Господарський суд Хмельницької області зобов'язав повернути будівлю Здвиженської церкви з користування Української православної церкви.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, рішенням від 13 липня 2023 року Господарського суду Хмельницької області по справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" до Релігійної організації "Хрестовозвиженська Українська Православна Церква", що належить до УПЦ МП, про звільнення та передачу об'єкта нерухомого майна, позов задоволено на користь держави.

Позовними вимогами по справі були – зобов'язати відповідача звільнити будівлю Здвиженської церкви у Карвасарах та передати її заповіднику. Третьою стороною у справі виступало МКІП.

Нагадаємо, у Нетішині на Хмельниччині місцеві жителі домоглися, аби священники та парафіяни УПЦ (МП) залишили собор Ікони Божої Матері "Неопалима Купина", який три місяці тому перейшов до ПЦУ.