Учора Збройні сили знищили 550 росіян, 5 танків та 2 засоби ППО, – Генштаб

Ворог зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках у Донецькій області.

Ще 550 окупантів, 5 танків, 2 засоби ППО, 2 крилаті ракети та 31 безпілотник ворога знищили Збройні сили за минулу добу. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 236 590 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 097 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9) од,

артилерійських систем – 4 449 (+24) од,

РСЗВ – 680 (+2) од,

засоби ППО ‒ 423 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),

крилаті ракети ‒ 1 273 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 662 (+10).

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Важкі бої точаться на сході України, де протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.