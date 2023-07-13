Головне за день. Четвер, 13 липня

Близько 20 бойових зіткнень на сході, заборона російськомовного культурного продукту в столиці, законопроєкт про медичний канабіс. Яким запам’ятається 505-й день повномасштабної війни.

Росіяни двічі за день атакували підприємство на Запоріжжі.

До країн "Великої сімки", із якими ми вчора погодили гарантії безпеки для України, приєдналися вже шість держав, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна та США вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до спільної з “Великою сімкою” декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Аввіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Росія завдала по Україні 46 авіаційних ударів та здійснила близько 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу та двох - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 липня – в нашій новині.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.

“Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити [ситуацію на полі бою]. Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися”, — сказав Тарнавський.

Він зазначив, що вище керівництво визначатиметься з «ділянками території, де це може бути використано».

Тарнавський наголосив на обмеженнях використання цієї зброї: її не будуть використовувати в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. США заявили, що вони отримали щодо цього письмові гарантії від України. Також їх використання буде відслідковуватися для можливих операцій з розмінування.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про медичний канабіс (7457). За нього проголосували 268 депутатів, повідомила народна депутатка Ольга Стефанишина.

У лютому документ рекомендував схвалити профільний комітет парламенту. Для розгляду в першому читанні його внесли ще в червні 2022, після чого до документу додавали правки.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявляв, що цей урядовий законопроєкт був розроблений для спрощення доступу пацієнтів до ліків, вироблених з сировини, що міститься в рослинах роду коноплі.

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Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Києва.

Як пояснив голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури.

Також мораторій поширюється на об'єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

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