Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині, поранений житель

Російські окупаційні війська ввечері 13 липня обстріляли село Дудчани на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Під удар потрапив житловий будинок. У результаті отримав пораненні 71-річний житель.

"Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 російська армія вдарила артилерією по Микільському Херсонської області. Загинула жінка.

Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БпЛА. Двоє цивільних загинули, ще троє були поранені.