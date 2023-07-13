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Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині, поранений житель

У чоловіка стан середньої важкості.

Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині, поранений житель
Фото: United24

Російські окупаційні війська ввечері 13 липня обстріляли село Дудчани на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Під удар потрапив житловий будинок. У результаті отримав пораненні 71-річний житель.

"Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу", - зазначили в ОВА.

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Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 російська армія вдарила артилерією по Микільському Херсонської області. Загинула жінка.

Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БпЛА. Двоє цивільних загинули, ще троє були поранені.

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