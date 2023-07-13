Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі. Готуються укладати договори із партнерами

Президент зауважив, що українська сторона готує "ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні".

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

У нараді взяли участь Кабмін, Офіс Президента і команда міжнародників.

"Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди. Готуємо зміст для роботи Ради Україна – НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО", - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що українська сторона готує "ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за підсумками саміту у Вільнюсі Україна отримає пакети військової допомоги на понад 1,5 млрд євро.

Швеція заявила, що "спростить та прискорить" постачання оборонних матеріалів до України. Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав угоду про безпеку з Україною на саміті НАТО в Литві. Мов йде про обмін секретною інформацією.