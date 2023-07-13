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Швеція заявила, що прискорить постачання військової техніки в Україну

Наша держава зможе закуповувати оборонну техніку безпосередньо у промисловості.

Швеція заявила, що прискорить постачання військової техніки в Україну
Пол Йонсон
Фото: European Defence Agency

Швеція заявила, що "спростить та прискорить" постачання оборонних матеріалів до України.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав угоду про безпеку з Україною на саміті НАТО в Литві.

Водночас Управління оборонних матеріалів (FMV) уклало угоду з Україною про супровід закупівель. Ця угода дозволяє нашій державі закуповувати оборонну техніку безпосередньо у промисловості та використовувати опціони у шведських угодах, що скоротить терміни постачання. Укладена того ж дня всеосяжна угода про безпеку сприяє підтримці FMV в Україні.

"З підписанням цих угод ми робимо подальші кроки, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та забезпечити закупівлю нового оборонного обладнання безпосередньо у промисловості. Ми підтримуватимемо Україну доти, доки вони не виграють війну, не повернуть собі свободу і не відновлять свою країну", — заявив шведський міністр оборони.

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Нагадаємо, напередодні Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією.

Того ж дня держави Північної Європи анонсували свою довгострокову підтримку нашої держави. Лідери країн підписали спільну заяву, в якій зобов'язалися продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

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