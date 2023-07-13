Швеція заявила, що прискорить постачання військової техніки в Україну

Швеція заявила, що "спростить та прискорить" постачання оборонних матеріалів до України.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав угоду про безпеку з Україною на саміті НАТО в Литві.

Водночас Управління оборонних матеріалів (FMV) уклало угоду з Україною про супровід закупівель. Ця угода дозволяє нашій державі закуповувати оборонну техніку безпосередньо у промисловості та використовувати опціони у шведських угодах, що скоротить терміни постачання. Укладена того ж дня всеосяжна угода про безпеку сприяє підтримці FMV в Україні.

"З підписанням цих угод ми робимо подальші кроки, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та забезпечити закупівлю нового оборонного обладнання безпосередньо у промисловості. Ми підтримуватимемо Україну доти, доки вони не виграють війну, не повернуть собі свободу і не відновлять свою країну", — заявив шведський міністр оборони.

Нагадаємо, напередодні Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією.

Того ж дня держави Північної Європи анонсували свою довгострокову підтримку нашої держави. Лідери країн підписали спільну заяву, в якій зобов'язалися продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно.