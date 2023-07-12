Йдеться, зокрема, про технічну та фінансову підтримку для невідкладних потреб нашої держави.

Держави Північної Європи анонсували свою довгострокову підтримку України.

Про це йдеться у спільній заяві Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, оприлюдненій, зокрема, на норвезькому урядовому сайті.

"Ми, лідери країн Північної Європи, залишаємось непохитними у нашій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Ґрунтуючись на спільній заяві саміту Україна – Північна Європа в Гельсінкі, ми зобов'язуємось продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою ми вітаємо Спільну декларацію G7 про підтримку України", - зазначено документі.

Партнери опиратимуться на широкий спектр потреб нашої держави - від надання сучасної військової техніки до ініціатив щодо навчання та підтримки стійкості.

Держави Північної Європи висловили готовність зробити свій внесок у довгострокову безпеку України, стримати майбутню російську агресію, зміцнити економічну стабільність та стійкість нашої держави, а також надати технічну та фінансову підтримку для невідкладних потреб.

"Наша взаємодія буде здійснюватися відповідно до наших відповідних правових та конституційних рамок. Ми продовжимо цю роботу без подальшого зволікання. Ми сповнені рішучості підтримувати Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян та просуває свою програму реформ у міру її інтеграції до євроатлантичної спільноти", - наголосили підписанти заяви.

Нагадаємо, у Гельсінкі в травні лідери України та п’яти країн Північної Європи підписали спільну заяву, де виступили за трибунал над РФ і розширення НАТО. Союзники також підтримали формулу миру, посилення санкцій проти Росії та закликали інші держави приєднуватися й "нарощувати міжнародну підтримку для створення трибуналу".

Нині G7 підписала декларацію про безпекову підтримку нашої держави та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами.