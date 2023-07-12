Зеленський і Сунак відреагували на репліку британського міністра Воллеса про "Amazon" і подяку партнерам

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відреагували на репліку британського міністра оборони Бена Воллеса, який заявив, що Британія - "не Amazon" із постачання зброї Україні.

Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі сказав, що не зовсім розуміє, як саме Україна має дякувати партнерам за підтримку.

"Мені здається, ми завжди були дуже вдячні Великобританії, завжди вдячні прем'єр-міністру, міністру оборони пану Воллесу, тому що дійсно люди Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно дякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру. Особисто...", - сказав Президент.

"Може, міністр хоче чогось особливого...Треба йому зателефонувати сьогодні", - пожартував Зеленський.

Британський прем'єр Ріші Сунак на своїй пресконференції в Литві заявив, що Володимир Зеленський "неодноразово висловлював свою подяку", передає Sky News.

"Я знаю, що він і його люди неймовірно вдячні", - сказав Сунак.

Нагадаємо, нині міністр оборони Великобританії Бен Воллес, коментуючи постачання військової допомоги Україні, сказав, що "ми не Amazon" і що Україні слід приділяти більше уваги подяці партнерам за надану підтримку.