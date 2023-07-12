Німецький уряд має завтра представити стратегію щодо Китаю

Серед змін, які розглядаються, є експортний контроль, а також перевірка інвестицій німецьких компаній, які ведуть бізнес у Китаї.

Кабінет міністрів Німеччини має прийняти давно обіцяну стратегію щодо Китаю в четвер.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в уряді.

Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував на “зниженні ризиків” у відносинах Німеччини з Китаєм, який розглядається Берліном як все більш наполегливий конкурент та стратегічний суперник, таким чином поступово зменшуючи залежність від країни, а не відокремлюючи її від китайського ринку.

Стратегію було відкладено на кілька місяців через політичні розбіжності всередині трипартійної коаліції. “Зелені”, які контролюють міністерства закордонних справ і економіки, виступають за більш обмежені економічні відносини.

Серед змін, які розглядаються, є експортний контроль, а також перевірка інвестицій німецьких компаній, які ведуть бізнес у Китаї, щоб захистити потік чутливих технологій і ноу-хау.

Німецька асоціація машинобудівної промисловості VDMA опублікувала заяву в середу, в якій виклала свою позицію щодо майбутньої стратегії уряду.

“Не повинно бути втручання в експортний бізнес або ізоляції з боку Китаю”, − сказав президент VDMA Карл Гаусген.

Асоціація заявила, що очікує, що стратегія залишить існуючі інструменти сприяння експорту, а також розробить стратегії диверсифікації ринків і коригування експортного контролю.