Зеленський і Сунак провели двосторонню зустріч у Вільнюсі. Говорили про оборону, політику та спільну безпеку

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із британським премʼєром Ріші Сунаком у межах саміту НАТО.

Обговорили оборону, політику та спільну безпеку. Про це український президент повідомив у Telegram.

"Оборона, політика, наша спільна безпека. Подякував за зброю, зокрема далекобійну зброю. Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже хороша зустріч!" – зазначив він.

Крім Сунака, Зеленський сьогодні вже провів переговори із канадським премʼєром Джастіном Трюдо. За результатами зустрічі є потужна домовленість про посилення українських захисників бронетехнікою. Також зустрівся Зеленський із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Шольц пообіцяв надати Україні додаткові системи ППО Patriot та ракети для них.

З кожним співрозмовником український президент піднімав питання гарантій безпеки для України, поки вона не стане членом НАТО.

Гарантії безпеки, додаткове озброєння для наступу та запрошення України до НАТО – це три головні пріоритети для Києва на саміті.