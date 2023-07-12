Німеччина, Данія та Швеція передали в ООН листа щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

Поки що також неможливо достовірно встановити особи злочинців та їхні мотиви".

Слідчі органи Німеччини виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву російських газопроводів "Північний потік", що проходять дном Балтійського моря.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Німеччини, Швеції та Данії до Ради безпеки ООН про перебіг розслідування.

"Жодне з розслідувань не завершене, і наразі ще неможливо сказати, коли їх буде завершено. Характер актів саботажу безпрецедентний, а розслідування складні", – йдеться у спільному листі трьох країн.

Зазначається, що поки що також неможливо достовірно встановити особи злочинців та їхні мотиви, особливо щодо питання про те, "чи керувала інцидентом держава або державний діяч".

Німеччина розслідує оренду підозрілої вітрильної яхти, яка була оформлена таким чином, щоб "приховати особу справжнього фрахтувальника". Берлін підозрює, що це судно могло використовуватися для доставки вибухівки. На думку експертів, підготовлені водолази могли встановити вибухівку у місцях, де було пошкоджено газопроводи на глибині 70-80 метрів.

Німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що до вибухів могла бути причетна легка яхта "Андромеда", яка вийшла з порту в місті Росток 6 вересня і, судячи з висновків слідства, була і в районі вибухів.

Видання The Wall Street Journal також писало, що слідчі вивчають версію, чому яхта була орендована за посередництва варшавського туристичного агентства, яке може входити до мережі компаній, які належать українцям.

Нагадаємо, вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Вибухнули нитки обох газопроводів, і першого, і другого. Росія зібралася законсервувати їх. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.

Американська газета New York Times з посиланням на знайомих із розслідуванням посадовців писала, що до підривів можуть бути причетні "проукраїнські групи". При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає. За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, неповʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не несе відповідальності за підриви, а поширення даних про причетність українців може грати на руку як Росії, так і бізнес-групам, які воліють уникнути потужних санкцій і продовжувати бізнес із росіянами.

У червні НАТО створило центр для захисту підводних трубопроводів через загрозу атаки Росії на західну інфраструктуру.