Спека у Європі може побити рекордні температури найближчими днями, помер чоловік

У деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40C.

По частині південної Європи та північно-західної Африки прокотилася хвиля спеки, яка може побити рекордні температури найближчими днями.

Про це пише BBC.

Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40C.

В Італії температура може сягати 48,8C. У 10 містах, включно з Флоренцією та Римом, оголошено червоне попередження.

У вівторок на півночі Італії помер чоловік після того, як втратив свідомість. Італійські ЗМІ повідомили, що 44-річний робітник малював зебри в містечку Лоді, неподалік Мілана, перш ніж втратив свідомість від спеки. Його доставили в лікарню, де він згодом помер.

Кілька туристів у країні вже втратили свідомість через тепловий удар, зокрема британець біля Колізею в Римі.

Очікується, що хвиля Цербера, названа Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська, зображеного в пеклі Данте, принесе екстремальні умови в найближчі кілька днів.

Метеорологічна служба каже, що температура досягне піку в п’ятницю, а BBC Weather повідомляє, що на великих ділянках південної Європи температура може становити від низьких до 45 градусів і, можливо, вище.

Нагадаємо, у Тихому океані розпочалося погодне явище Ель-Ніньйо, що може зробити 2024 найспекотнішим роком. Це потенційно принесе посуху в Австралію і більше дощів на південь США.