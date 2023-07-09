Президент США Джо Байден вирушає сьогодні до Європи

Він відвідає Великобританію і візьме участь у самітах блоку НАТО у Вільнюсі й лідерів США та скандинавських країн у Гельсінках.

У неділю президент США Джо Байден вирушає до Європи, де він відвідає Великобританію та візьме участь у самітах блоку НАТО у Вільнюсі і лідерів США та скандинавських країн у Гельсінках.

Його радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що поїздка “продемонструє лідерство президента на світовій арені”, пише The Guardian.

До Лондона президент прибуде сьогодні ввечері. Він зустрінеться із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Очікується, що основними темами заходу стане війна в Україні, розширення членства у військовому альянсі та надання американцями Києву касетних боєприпасів.

Зустріч у Фінляндії пройде 13 липня, очікується участь президента Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністерки Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у рамках початку нового формату взаємодії України з Альянсом.