Рінкевичс склав присягу президента Латвії

Колишній голова міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс склав присягу президента країни на урочистому засіданні сейму.

Про це повідомив офіс президента у Твіттер.

"Під час свого президентства я буду виступати за створення сучасної та сильної Латвії, за правову та справедливу Латвію, за добробут нації, за інклюзивне та шанобливе суспільство. І ми всі можемо досягти цього, працюючи разом. Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти добробуту Латвійської держави та її населення. Я буду шанувати священними й дотримуватися Сатверсме (Конституції - ред.) Латвії та законів держави. Я буду справедливим щодо всіх і обов'язки виконуватиму з доброї совісті", - оголосив він.

Перед тим, як очолити країну, Рінкевичс майже 12 років був міністром закордонних справ Латвії.

Нагадаємо, що 31 травня депутати сейму Латвії обрали президентом країни багаторічного міністра закордонних справ Едгара Рінкевичса.