З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну понад 140 тис. українців знайшли прихисток у Болгарії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ.

"Загалом більше 140 тисяч людей отримали захист у Болгарії, і я дуже вдячний за це", – сказав президент.

Глава держави подякував болгарському народу, а також запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб усі українські громадяни могли повернутись додому.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Софії – столиці Болгарії. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Зеленський повідомив, що під час зустрічей планували обговорити “оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію формули миру”.