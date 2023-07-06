Росіяни планують перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину", - Енергоатом

Також окупанти свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

Росіяни збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій АЕС у стан "гарячого зупину".

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже – при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", - зазначили в компанії.

Енергоатом також заявив, що окупанти свідомо не виконують рішення вивести енергоблок №5 у "холодний зупин". В НАЕК зазначають - у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

"Український оперативний персонал, який вже понад півтора роки забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових. І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!", - повідомили в Енергоатомі.

Нагадаємо, на супутникових знімках сервіс Planet Labs зафіксували появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

Тим часом глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС знижується.