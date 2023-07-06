Після ракетного удару по Львову місцева влада заборонила зачиняти укриття

"Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття!", - заявив міський голова.

Після ракетного обстрілу Львова 6 липня комісія з надзвичайних ситуацій заборонила зачиняти укриття.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7. Таке рішення щойно проведеної комісії з надзвичайних ситуацій. Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття!", - йдеться в дописі Садового у соцмережах.

Він зазначив, що відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему, згідно з якою укриття будуть у вільному доступі цілодобово.

"Це рішення остаточне і обговоренню не підлягає", - додав Садовий.

Нагадаємо, уламки російської ракети влучили 6 липня в багатоквартирний будинок у Львові. В результаті постраждало декілька десятків людей, є загиблі.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці Львова отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів під час нічного обстрілу.

Перевірку всіх місць цивільного захисту в Україні ініціювали після трагедії із загибеллю людей під закритим укриттям у Києві 1 червня. Станом на 8 червня перевірили понад 61 300 сховищ. Зачиненими виявилися 9,5%, непридатними до використання – 23,5%.