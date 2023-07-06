За минулу добу знищено 6 складів боєприпасів ворога на одному лише таврійському напрямку, – Маляр

За минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Ми все бачимо. Щодня ЗСУ знаходить і знищує склади та логістичні вузли окупантів.Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку. Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими”, – написала Ганна Маляр.

Вона також повідомила подробиці нещодавнього влучання Силами оборони по складу окунатів у Макіївці. Заступниця міністра оборони зауважила, що це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. За її даними, знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 «ГРАД».

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 600 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 232 300 військових.