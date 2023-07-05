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Захисники влучили в склад окупантів у Макіївці. Відео

Вибухи відбулися вчора увечері. 

Учора ввечері в окупованій Макіївці сталися вибухи на російському складі. Відео ураження ворожого обʼєкту опублікував СтратКом ЗСУ.  

На відео видно потужну пожежу. У СтратКомі зазначили, що внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів.

"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 1 січня в окупованій Макіївці Донецької області загинули 400 окупантів, ще близько 300 отримали поранення. Тоді оборонці влучили в місце розташування мобілізованих окупантів. 

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