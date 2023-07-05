На окупованій території Запоріжжя колаборант намагався викрити проукраїнських партизанів

Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області".

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до окупованого на той час Мелітополя.Там він почав співпрацювати з окупантами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили "поліцейським патрульно-постової служби" місцевого підрозділу окупаційного "МВС РФ". На цій "посаді" зловмисник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка". У липні 2022 року зловмисник, розуміючи невідворотність покарання за вчиненні злочини, вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію.

За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих. Під час проведення комплексних заходів співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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