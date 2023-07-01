Окупанти проводять каральну операцію на Херсонщині, – партизанський рух “Атеш”

Окупанти проводять каральну операцію на Херсонщині.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Російські окупанти проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані та Тарасівка. Озброєні люди на військовій техніці за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б'ють та катують місцевих мешканців”, – йдеться в повідомленні.

Ворог дуже наляканий активністю українських партизанів, особливо турбує окупантів Тарасівки.

Нагадаємо, раніше Міноборони України повідомляло, що окупанти затримують підприємців нібито за “співпрацю з ЗСУ” з метою отримання викупу від родичів. Російські військові продовжують використовувати окупаційний режим для власного збагачення.