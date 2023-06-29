Окупанти затримують підприємців нібито за “співпрацю з ЗСУ” з метою отримання викупу від родичів, – Маляр

Окупанти затримують підприємців нібито за “співпрацю з ЗСУ” з метою отримання викупу від родичів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Під приводом нібито проведення контррозвідувальних заходів проводяться арешти громадян, переважно з числа підприємців та інших заможних місцевих мешканців, формальною підставою для яких є звинувачення у можливій співпраці із Силами оборони України. За звільнення затриманих окупанти вимагають значні суми грошей від їх родичів чи близьких”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на початок цього тижня у населеному пункті Нижні Сірогози на тимчасово окупованій території у Херсонській області з метою отримання викупу окупанти помістили під варту близько сотні таких осіб.

Нагадаємо, за даними ООН, Росія стратила 77 цивільних за час повномасштабної війни в Україні. При цьому в ООН повідомили про сотні затриманих цивільних російськими окупантами.