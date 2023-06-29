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На Івано-Франківщині виявили 37 авіаційних бомб часів Другої світової війни

Всі боєприпаси знищено на спеціальному полігоні.

На Івано-Франківщині виявили 37 авіаційних бомб часів Другої світової війни
Фото: ДСНС

Нещодавно на Івано-Франківщині виявили 37 авіаційних бомб часів Другої світової війни. 

Про це повідомляє ДСНС України. 

“Боєприпаси минулих війн також небезпечні! Днями до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Вороненко на Івано-Франківщині виявлено вибухонебезпечні предмети. Як з’ясували на місці сапери ДСНС, це було 37 фугасних авіаційних бомб ФАБ-50 та одна осколочна авіабомба часів ІІ Світової війни”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що всі боєприпаси знищено на спеціальному полігоні.

Нагадаємо, у березні на Вінниччині виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Загалом бійці ДСНС виявили та знешкодили більше 200 снарядів.

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